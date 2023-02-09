В Невьянске арестовали мужчину, который до смерти избил брата-близнеца

«Погибший от рук родного брата проживал вместе со своей матерью в Невьянске. Нередко он злоупотреблял спиртным. В один из дней он причинил побои своей матери, о чем вскоре стало известно проживающему в Новоуральске брату. По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные матери побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого», – добавили в пресс-службе свердловского главка МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске заключили под стражу 37-летнего ранее судимого жителя Новоуральска. Он обвиняется в нанесении смертельных травм брату-близнецу. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, в ночь на 12 февраля мужчина приехал в квартиру дома по улице Урицкого в Невьянске, где жил его брат-близнец. Обвиняемый поссорился с братом и жестоко его избил. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время.Сейчас следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы. В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.