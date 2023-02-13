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Свердловчанку осудят за продажу паленого алкоголя, от которого умерла женщина
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет уроженка поселка Шаля. Она продала в торговом павильоне паленый алкоголь, из-за которого умерла женщина.
По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемая, работая продавцом в торговом павильоне на улице Академика Бардина в Екатеринбурге, продала двум местным жителям два флакона с алкоголем объемом 0,1 литра каждый. В алкоголе содержался метанол в концентрации, превышающей предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.
После употребления данной продукции скончалась женщина.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемая, работая продавцом в торговом павильоне на улице Академика Бардина в Екатеринбурге, продала двум местным жителям два флакона с алкоголем объемом 0,1 литра каждый. В алкоголе содержался метанол в концентрации, превышающей предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.
После употребления данной продукции скончалась женщина.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, после вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
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