В Богдановиче женщину осудили за убийство сожителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Богдановиче перед судом предстала ранее судимая женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Женщина распивала со своим сожителем спиртное в его квартире и на почве личных неприязненных отношений решила убить обидчика. Кухонным ножом она нанесла удары в грудь, шею и левую дельтовидную область мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.На первоначальной стадии предварительного расследования женщина признавала свою вину, написала явку с повинной, однако затем попыталась избежать наказания и представила в суде другие версии произошедшего. По ее показаниям, сожитель сам нанес себе два смертельных удара, а про другие она не помнит или же наносила их ножницами за несколько дней до случившегося.Однако версии женщины противоречили доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела. Согласно заключению эксперта, на теле убитого имелось не менее восьми колото-резанных повреждений, которые образовались прижизненно, одно в след за другим через короткие промежутки времени в результате воздействия одним предметом.В прокуратуре отмечают, что женщина ранее трижды была судима за причинение вреда здоровью своему сожителю с применением оружия.Богдановичский городской суд назначил виновной 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.