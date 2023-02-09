Свердловчанина осудили за нанесение смертельных травм прохожему

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Салде вынесли приговор местному жителю, который хотел избить знакомого, а нанес смертельные травмы случайному прохожему.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пьяный мужчина поссорился по телефону со знакомым. Они договорились встретиться лично, чтобы «поговорить по-мужски».Поздно вечером 1 мая на проезжей части напротив частного дома на улице Розы Люксембург в Верхней Салде злоумышленник решил избить знакомого. Он увидел прохожего и подумал, что это человек, с которым в тот день он поссорился по телефону.Злоумышленник подошел к стоящему на газоне потерпевшему, где тот ожидал прибытия такси, и ударил его кулаком по голове. Прохожий скончался на месте происшествия. После удара осужденный наклонился к мужчине и понял, что ударил он не своего знакомого, с которым хотел встретиться.Верхнесалдинский районный суд назначил виновному восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.