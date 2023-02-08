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Пациентке ревдинской городской больницы пытались передать шприц с наркотиком
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде пациентке городской больницы пытались передать шприц с веществом, которое, как позже установила экспертиза, оказалось героином. Медработники сразу обратились в полицию.
Как сообщили в МО МВД России «Ревдинский», через некоторое время мужчина, пытавшийся передать своей знакомой наркотик, добровольно явился в полицию и дал признательные показания по факту незаконного сбыта наркотического средства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности – за кражи, грабежи, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, а его дело передали в суд.
Как сообщили в МО МВД России «Ревдинский», через некоторое время мужчина, пытавшийся передать своей знакомой наркотик, добровольно явился в полицию и дал признательные показания по факту незаконного сбыта наркотического средства. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности – за кражи, грабежи, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
«Сам он – наркопотребитель с многолетним стажем, как и его знакомая, для которой предназначался шприц с героином»,
– уточнили в пресс-группе.
В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, а его дело передали в суд.
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