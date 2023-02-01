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Преступники угнали кресло-каталку у девочки с ДЦП из Берёзовского

18.45 Пятница, 10 февраля 2023
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
К кражам велосипедов все давно привыкли настолько, что они уже перестали быть темой для новостей. О краже детской коляски «Вечерние Ведомости» писали недавно. А в Берёзовском было совершенно преступление, каких, кажется, даже в «лихие 90-е» не бывало. Неизвестные преступники умудрились угнать инвалидное кресло!

Инвалидное кресло принадлежало местной жительнице Кате. Ей всего 10 лет и у неё страшный для любого родителя диагноз — детский церебральный паралич. Каталку на ночь оставляли в подъезде, где проживает Катя — в одном из домов по улице Театральная. Родители девочки и представить не могли, что на свете живут негодяи, способные позариться на такое «добро». «Угонщики» инвалидного кресла не только нанесли семье Кати существенный материальный урон (на Урале цены на самые простейшие инвалидные коляски начинаются примерно с 15 тысяч рублей), но и лишили ребёнка возможности погулять на свежем воздухе. Посещение больницы и любых других учреждений теперь для неё тоже весьма затруднительно.

Полиция Берёзовского приняла заявление о краже имущества, ведутся поиски преступников.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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