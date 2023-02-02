Возрастное ограничение 18+
Наблюдательного воришку полиция Каменска-Уральского поймала по горячим следам
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Квартирная кража произошла в одном из жилых домов по улице Исетская в Каменске-Уральском. Добыча у преступника была незначительной, но очень важной для хозяйки комнаты в общежитии — пожилой женщины.
Косвенная вина есть за потерпевшей — она то ли по беспечности, то ли по забывчивости не закрыла дверь в свою комнату. Этим и воспользовался наблюдательный преступник-рецидивист, который заметил, что для проникновения в жильё ему даже не придётся возиться с дверным замком. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что у неё пропали: цепочка, кнопочный телефон, паспорт, медицинский полис, СНИЛС, справка об инвалидности и несколько банковских карт.
Что собирался делать со всем этим добром воришка, не совсем ясно. Но воспользоваться он ничем не успел — женщина сообразила позвонить в банк и попросить заблокировать украденные у неё карты. А спустя всего пару часов и документы вернулись к ней — сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам.
Выяснилось, что незапертой дверью воспользовался мужчина 1970-го года рождения. Ранее он уже был 7 раз судим за различные преступления, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Косвенная вина есть за потерпевшей — она то ли по беспечности, то ли по забывчивости не закрыла дверь в свою комнату. Этим и воспользовался наблюдательный преступник-рецидивист, который заметил, что для проникновения в жильё ему даже не придётся возиться с дверным замком. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что у неё пропали: цепочка, кнопочный телефон, паспорт, медицинский полис, СНИЛС, справка об инвалидности и несколько банковских карт.
Что собирался делать со всем этим добром воришка, не совсем ясно. Но воспользоваться он ничем не успел — женщина сообразила позвонить в банк и попросить заблокировать украденные у неё карты. А спустя всего пару часов и документы вернулись к ней — сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам.
Выяснилось, что незапертой дверью воспользовался мужчина 1970-го года рождения. Ранее он уже был 7 раз судим за различные преступления, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жильцы нескольких домов в Каменске-Уральском боятся на 3 года остаться без горячей воды
02 февраля 2023
02 февраля 2023
Похитителя детской коляски задержали в Среднеуральске
01 февраля 2023
01 февраля 2023