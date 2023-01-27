За попытку дать взятку инспекторам ДПС в Екатеринбурге задержали водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мужчина 1969-го года рождения окажется под судом за попытку откупиться от инспекторов дорожно-постовой службы. А ведь мог отделаться административным штрафом за нарушение правил дорожного движения!Взяткодателя остановили во вторник, 31 января на улице Вильгельма де Геннина в Академическом районе Екатеринбурга. Сотрудники полиции заметили, как примерно в 8 часов вечера он, управляя автомобилем марки «Volkswagen Polo», проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Ему собирались выписать штраф (минимальное наказание за данный вид нарушения ПДД — 5 тысяч рублей), когда он попытался откупиться. Находясь в патрульной машине, нарушитель достал денежные купюры и демонстративно спрятал под коврик пассажирского сидения.На беду взяткодателя, инспекторы попались ему неподкупные. Они сообщили о попытке подкупа в дежурную часть, откуда к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 4 УМВД Екатеринбурга. По их прибытии «взяточные» деньги — 2 тысячи 900 рублей — были изъяты, а водитель иномарки задержан и доставлен в отделение. Ему предстоит судебное разбирательство по 1 части статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Максимальное наказание за данное преступление — ограничение свободы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до года.