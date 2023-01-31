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В Нижнем Тагиле арестовали одного из полицейских, в чьей патрульной машине умер задержанный
Криминал
Фото: портал E1.RU
В Нижнем Тагиле арестовали полицейского Максима Онучина. Он вместе с коллегой задержал 29 января мужчину, который скончался по дороге в отдел полиции, сообщает E1.RU.
Напомним, что 44-летнего Сергея Шамрина затолкали в автомобиль ППС вверх ногами. Супруга задержанного проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до отдела полиции №17. Когда стражи порядка открыли дверь, Сергей уже был побледневшим и не дышал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Выяснилось, что причиной смерти стала травма шейного позвонка.
СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, причинившее тяжкие последствия).
Сегодня суд в Нижнем Тагиле отправил полицейского Максима Онучина в СИЗО на 1 месяц и 27 дней.
Напомним, что 44-летнего Сергея Шамрина затолкали в автомобиль ППС вверх ногами. Супруга задержанного проследовала за полицейским автомобилем на своей машине до отдела полиции №17. Когда стражи порядка открыли дверь, Сергей уже был побледневшим и не дышал. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Выяснилось, что причиной смерти стала травма шейного позвонка.
СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, причинившее тяжкие последствия).
Сегодня суд в Нижнем Тагиле отправил полицейского Максима Онучина в СИЗО на 1 месяц и 27 дней.
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