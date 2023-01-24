Мэр Дегтярска объявил охоту на догхантера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников обратился к жителям с просьбой поделиться информацией о человеке или группе лиц, которые ведут отстрел собак на улицах города. Также он сообщил, что администрация округа совместно с полицией занимается проверкой участившихся фактов обнаружения убитых животных на территории Дегтярска.Зафиксировано уже 6 случаев гибели дегтярских собачек от огнестрельных ранений. И это — за неделю! Первые трупы застреленных животных были обнаружены местной жительницей 25-го января. По уверению женщины, две застреленные собаки были стерилизованы и привиты, а к людям агрессии не проявляли.Догхантер убивает не только таких дворняжек. Застреленными в Дегтярске находят и домашних псов «на самовыгуле», в том числе — породистых (ну, или имеющих признаки некоторых пород). Одна из таких «самостоятельных» собак даже смогла вернуться домой, где и умерла от полученного ранения на руках хозяев, — пишет издание «Ревда-инфо».За поиски убийцы животных взялись сотрудники отделения полиции «ММО МВД Ревдинский». Проводятся вскрытия тел убитых животных, устанавливается вид оружия, из которого производились выстрелы по ним, опрашиваются свидетели. Преступнику после того, как его идентифицируют, можно будет предъявить сразу несколько обвинений. Помимо очевидного жестокого обращения с животными, это ещё и нарушение правил пользованием огнестрельным оружием.Обладающих информацией о догхантере из Дегтярска просят звонить по номерам телефонов дежурной части или обращаться к участковым.