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На долгий срок отправили в колонию наркоторговку из Североуральска
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Североуральский городской суд Свердловской области вынес приговор 33-летней женщине, которая обвинялась в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. Вменяемые ей преступления жительница Североуральска совершила в конце 2021-го года.
Согласно материалам дела, в период с 1 по 8 декабря 2021 года обвиняемая (теперь уже осужденная) через Интернет приобрела информацию о «закладке» и, принеся наркотическое вещество к себе в квартиру в доме по улице Молодёжная, занималась его расфасовкой. После она собиралась продавать его наркозависимым согражданам. Осуществить свои планы не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции из отдела по борьбе с наркотиками.
Найти преступницу удалось в ходе оперативных разработок, — сообщает ОМВД России по городу Североуральску. У женщины нашли почти 2 грамма синтетического вещества, что по российскому законодательству считается крупным размером. Рассмотрев материалы заведённых на неё уголовных дел, судья решил отправить предприимчивую гражданку в исправительную колонию общего режима на 10 лет и 6 месяцев. Вынесенный приговор вступил в законную силу.
Согласно материалам дела, в период с 1 по 8 декабря 2021 года обвиняемая (теперь уже осужденная) через Интернет приобрела информацию о «закладке» и, принеся наркотическое вещество к себе в квартиру в доме по улице Молодёжная, занималась его расфасовкой. После она собиралась продавать его наркозависимым согражданам. Осуществить свои планы не успела, поскольку была задержана сотрудниками полиции из отдела по борьбе с наркотиками.
Найти преступницу удалось в ходе оперативных разработок, — сообщает ОМВД России по городу Североуральску. У женщины нашли почти 2 грамма синтетического вещества, что по российскому законодательству считается крупным размером. Рассмотрев материалы заведённых на неё уголовных дел, судья решил отправить предприимчивую гражданку в исправительную колонию общего режима на 10 лет и 6 месяцев. Вынесенный приговор вступил в законную силу.
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