В Каменске-Уральском девушка обвиняется в краже денег у своей бабушки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело в отношении местной жительницы 2002 года рождения. Она обвиняется в краже денег с банковского счета своей бабушки.По версии следствия, обвиняемая в ночь на 15 сентября прошлого года находилась в квартире своей бабушки на улице Сибирской в Каменске-Уральском. Она знала, что на банковском счете пенсионерки есть деньги и решила их похитить.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девушка с помощью известных ей данных банковской карты и сотового телефона получила доступ к банковским счетам. Она перевела на свой счет деньги в сумме более 25 тысяч рублей, принадлежащие ее бабушке.Аналогичные действия девушка совершила через несколько дней – 22 сентября. Всего с помощью приложения обвиняемая перевела на свой банковский счет 30 тысяч рублей.В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.