В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога, выращивавшего коноплю

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстал хирург-стоматолог. Он выращивал в своей квартире коноплю и продавал наркотики.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина приобрел семена конопли и стал выращивать растение в одной из своих квартир на улице Машинной. Путем переработки он получил наркотическое средство.В мессенджере стоматолог договорился о регулярной незаконной продаже наркотика своему знакомому, в отношении которого Сысертским районным судом постановлен приговор за незаконный оборот наркотиков.С июля по октябрь 2021 года екатеринбуржец трижды незаконно продал выращенную им марихуану своему знакомому. Во время последней продажи партии наркотика его задержали сотрудники полиции.В ходе обыска квартиры злоумышленника были изъяты растения конопли общей массой свыше 2,7 килограмма, 939,5 грамма марихуаны, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой свыше 2,1 килограмма, электронные весы и 205 полимерных банок.Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.