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В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога, выращивавшего коноплю
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстал хирург-стоматолог. Он выращивал в своей квартире коноплю и продавал наркотики.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина приобрел семена конопли и стал выращивать растение в одной из своих квартир на улице Машинной. Путем переработки он получил наркотическое средство.
В мессенджере стоматолог договорился о регулярной незаконной продаже наркотика своему знакомому, в отношении которого Сысертским районным судом постановлен приговор за незаконный оборот наркотиков.
С июля по октябрь 2021 года екатеринбуржец трижды незаконно продал выращенную им марихуану своему знакомому. Во время последней продажи партии наркотика его задержали сотрудники полиции.
В ходе обыска квартиры злоумышленника были изъяты растения конопли общей массой свыше 2,7 килограмма, 939,5 грамма марихуаны, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой свыше 2,1 килограмма, электронные весы и 205 полимерных банок.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина приобрел семена конопли и стал выращивать растение в одной из своих квартир на улице Машинной. Путем переработки он получил наркотическое средство.
В мессенджере стоматолог договорился о регулярной незаконной продаже наркотика своему знакомому, в отношении которого Сысертским районным судом постановлен приговор за незаконный оборот наркотиков.
С июля по октябрь 2021 года екатеринбуржец трижды незаконно продал выращенную им марихуану своему знакомому. Во время последней продажи партии наркотика его задержали сотрудники полиции.
В ходе обыска квартиры злоумышленника были изъяты растения конопли общей массой свыше 2,7 килограмма, 939,5 грамма марихуаны, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой свыше 2,1 килограмма, электронные весы и 205 полимерных банок.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.
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