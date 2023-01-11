В Екатеринбурге разыскивают подозреваемого в краже велосипеда





– заявили в пресс-группе. «Правоохранители также предлагают самому похитителю добровольно явиться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а), дать пояснения по факту происшествия, а также вернуть чужое имущество либо возместить ущерб»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Инцидент, о котором идёт речь произошёл в новогоднюю ночь, на 26 этаже дома №3 по улице Сулимова, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.По записям камер видеонаблюдения было установлено, что подозреваемый гражданин проник в подъезд 31 декабря около 22.30, а уже 1 января в 00.20 покинул многоквартирный дом вместе с велосипедом. Правоохранители предполагают, что мужчина мог побывать в гостях у кого-то из жильцов, прежде чем совершил кражу.В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого и просят граждан, располагающих сведениями о нем, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(932) 611-18-62 (Уголовный розыск), 356-42-03 (Дежурная часть) или 102 (02).