Обидчика екатеринбургского таксиста задержали с поличным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники екатеринбургской полиции задержали человека, который в минувшую субботу, 7-го января, ограбил таксиста. Под дулом пневматического пистолета он отнял у водителя два сотовых телефона.День у 31-летнего таксиста не задался. Ещё до нападения грабителя его «кинул» один из пассажиров. И, в общем-то, не случись этого, не произошло бы ограбление. Бесчестный пассажир несколько часов катался по Екатеринбургу, называя таксисту то один адрес, то другой. Финальной остановкой стал двор жилого дома на улице Дорожной. Но и удовлетворившись, наконец, местом, куда они прибыли, пассажир не захотел расплачиваться. Меж тем, цена витиеватой поездки составила около 5 тысяч рублей. Разумеется, таксист не хотел «простить» её халявщику и, когда тот попытался скрыться, вышел из машины, чтобы потребовать оплаты.В словесный спор между таксистом и пассажиром вмешался третий человек. Как выяснилось позже, это был знакомый пассажира. Увидев «разборку» из окна, он вооружился пневматом и выскочил на улицу. Тогда-то и произошло ограбление. Водитель такси разумно решил не спорить с вооружённым незнакомцем и отдал ему свои телефоны. После чего прямиком отправился писать заявление в полицию.Поисками преступника занимались сотрудники уголовного розыска отдела полиции №12 УМВД города Екатеринбурга. Они доставили подозреваемого в дежурную часть. Выяснилось, что 27-летний молодой человек уже был судим за кражу и грабёж. Относительно данного случая он дал признательные показания и пояснил, что один из телефоном таксиста успел продать. Второй был найден и изъят в его жилище. Там же был найден и травматический пистолет. Против задержанного возбудили уголовное дело.