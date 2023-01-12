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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в терроризме активиста из Екатеринбурга

19.56 Четверг, 12 января 2023
Криминал
Свердловский областной суд в закрытом судебном заседании рассмотрел жалобу на постановление Верх-Исетского суда, согласно которому екатеринбуржцу Михаилу Никитину продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта 2023 года. Жалобу подавал адвокат активиста, уточняет пресс-служба Свердловского областного суда.

Заслушав мнения сторон, суд оставил жалобу без удовлетворения – таким образом, Никитин пробудет в СИЗО ещё минимум 2,5 месяца.

Напомним, Михаила Никитина задержали в 20-х числах октября 2022 года, но известно об этом стало только 10 ноября. Дома у него обнаружили несколько стеклянных бутылок и ёмкостей с бензином-растворителем. Никитин признался ФСБ на камеру, что хотел кинуть бутылку с зажигательной смесью в военкомат и убежать. Также он сказал, что разделяет взгляды движений «Майдан» и «Артподготовка» (в 2017 году признана экстремистской, в 2021 – террористической, деятельность на территории РФ запрещена).

Никитина обвиняют в подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ). По данным «Вечерних ведомостей», на допросы по делу Никитина военные следователи уже вызывали нескольких екатеринбуржцев, состоящих либо ранее состоявших в оппозиционных движениях и организациях.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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