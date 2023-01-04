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Неизвестные ограбили кофейню в Екатеринбурге
Криминал
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Еще одна кража со взломом торговой точки произошла в Екатеринбурге. Инцидент случился перед Новым годом в кофейне на улице Большакова, 153, напротив КРК «Уралец».
Владелец кофейни сначала не сообщал об инциденте в СМИ, но сообщил в полицию. По его словам, стражи порядка даже не взяли у него видеозапись кражи. О каких-либо следственных действиях по этому поводу ему тоже неизвестно.
Увидев новости о подобных преступлениях, владелец кофейни поделился видеозаписью инцидента с «Вечерними ведомостями». На записи видно, как молодые люди, не скрывая своих лиц, высматривают что-то внутри павильона, выжидают момент, после чего один из них разбивает дверь, проникает внутрь и забирает кассовый ящик. По словам владельца заведения, в кассе было 10 тысяч рублей.
Отпечатки пальцев сняли после вызова ГБР, 25 декабря, однако видеозапись полицейские брать отказались.
Напомним, что вчера ночью неизвестные ограбили магазин «ЖизньМарт» на улице Челюскинцев. А за день до этого воры украли кассовый ящик и два мобильных телефона из ресторана «Горожане» на улице Добролюбова.
Владелец кофейни сначала не сообщал об инциденте в СМИ, но сообщил в полицию. По его словам, стражи порядка даже не взяли у него видеозапись кражи. О каких-либо следственных действиях по этому поводу ему тоже неизвестно.
Увидев новости о подобных преступлениях, владелец кофейни поделился видеозаписью инцидента с «Вечерними ведомостями». На записи видно, как молодые люди, не скрывая своих лиц, высматривают что-то внутри павильона, выжидают момент, после чего один из них разбивает дверь, проникает внутрь и забирает кассовый ящик. По словам владельца заведения, в кассе было 10 тысяч рублей.
Отпечатки пальцев сняли после вызова ГБР, 25 декабря, однако видеозапись полицейские брать отказались.
«Сказали, вам позвонит тот, кто будет заниматься вашим делом, ему и покажете», – сообщил «Вечерним ведомостям» владелец кофейни, уточнив, что на настоящий момент ему пока никто не звонил.
Напомним, что вчера ночью неизвестные ограбили магазин «ЖизньМарт» на улице Челюскинцев. А за день до этого воры украли кассовый ящик и два мобильных телефона из ресторана «Горожане» на улице Добролюбова.
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