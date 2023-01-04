Неизвестные ограбили кофейню в Екатеринбурге

«Сказали, вам позвонит тот, кто будет заниматься вашим делом, ему и покажете», – сообщил «Вечерним ведомостям» владелец кофейни, уточнив, что на настоящий момент ему пока никто не звонил.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости