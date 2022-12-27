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В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин возле железнодорожного вокзала
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Этой ночью в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «ЖизньМарт», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. Злоумышленники вынесли небольшой ящик с деньгами и телефон. Об этом сообщает «Патрульный участок».
Владельцы торговой точки уже подсчитывают ущерб, который нанесли им воришки. На место уже выезжали сотрудники полиции.
Владельцы торговой точки уже подсчитывают ущерб, который нанесли им воришки. На место уже выезжали сотрудники полиции.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 11. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в городском полицейском управлении.
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