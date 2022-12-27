В Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин возле железнодорожного вокзала

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 11. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», – сообщили в городском полицейском управлении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге неизвестные ограбили магазин «ЖизньМарт», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. Злоумышленники вынесли небольшой ящик с деньгами и телефон. Об этом сообщает «Патрульный участок».Владельцы торговой точки уже подсчитывают ущерб, который нанесли им воришки. На место уже выезжали сотрудники полиции.