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Полиция разыскивает трёх незваных визитёров екатеринбургского ресторана
Криминал
Стоп-кадр видео: соцсети ресторана "Горожане"
В ночь со вторника на среду трое неизвестных незаконно проникли в ресторан «Горожане» на улице Добролюбова в Екатеринбурге. Уходили они не с пустыми руками, и хоть добыча их оказалась не слишком большой, преступников разыскивает полиция.
Трое незваных визитёров вломились в закрытое на ночь увеселительное заведение через окно. В кассе ресторана они обнаружили 7 тысяч рублей, которые и прикарманили. Кроме того, они забрали сотовых телефона марки «iPhone». Действия преступников внутри помещения ресторана попали в объектив камеры видеонаблюдения. На записи, в частности, видно, что один из злоумышленников был в светлой куртке с капюшоном. Судя по его уверенным действиям, можно предположить, что ограбленный ресторан он посещал и ранее.
Несмотря на сравнительно малый ущерб, владельцы ресторана написали заявление в полицию. Ведутся розыскные мероприятия.
Трое незваных визитёров вломились в закрытое на ночь увеселительное заведение через окно. В кассе ресторана они обнаружили 7 тысяч рублей, которые и прикарманили. Кроме того, они забрали сотовых телефона марки «iPhone». Действия преступников внутри помещения ресторана попали в объектив камеры видеонаблюдения. На записи, в частности, видно, что один из злоумышленников был в светлой куртке с капюшоном. Судя по его уверенным действиям, можно предположить, что ограбленный ресторан он посещал и ранее.
Несмотря на сравнительно малый ущерб, владельцы ресторана написали заявление в полицию. Ведутся розыскные мероприятия.
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