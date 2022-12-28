Убийство в селе Черданцево рассмотрят в Сысертском суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Материалы уголовного дела об убийстве, произошедшем в селе Черданцево Сысертского района, поступили в районный суд. В качестве убийцы фигурирует жительница села. Её жертвой стал собутыльник.Согласно материалам следствия, преступление было совершенно в жилом помещении, принадлежащем соседям обвиняемой. Та заглянула к ним в гости, да и «зависла» там на какое-то время за бутылкой горячительного. «Какого-то времени» оказалось достаточно, чтобы в тёплой компании вспыхнул конфликт. И вот уже гостье один из собутыльников нанёс побои. Та, обиженная, ушла домой, но вскоре вернулась. Да не с пустыми руками — с собой она принесла нож, которым и зарезала обидчика.Мужчина скончался на месте. А вот адвокатам селянке будет очень тяжело доказать, что преступление было совершенно, допустим, в состоянии аффекта. Ведь их подзащитная не схватила первое, что подвернулось ей под руку (а ножи-то у её соседей наверняка имелись), но сходила за своим собственным холодным оружием. Впрочем, решать судье Сысертского районного суда.