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Глава СК взял на контроль дело об убийстве детей в Екатеринбурге
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об убийстве трех детей в Екатеринбурге.
Напомним, что вчера появилось новость об ужасной трагедии. В одной из квартир в доме на улице Бажова были убиты трое детей – мальчики 10 и 15 лет и пятимесячная девочка. По самой распространенной версии, детей убила их мать.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников отдела криминалистики СУ и отдела криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в Екатеринбурге Главного управления криминалистики СКР. Назначаются экспертизы. Причины и условия, которые привели к трагедии, будут установлены в ходе следствия.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проведенной следователями работе. Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что вчера появилось новость об ужасной трагедии. В одной из квартир в доме на улице Бажова были убиты трое детей – мальчики 10 и 15 лет и пятимесячная девочка. По самой распространенной версии, детей убила их мать.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников отдела криминалистики СУ и отдела криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в Екатеринбурге Главного управления криминалистики СКР. Назначаются экспертизы. Причины и условия, которые привели к трагедии, будут установлены в ходе следствия.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проведенной следователями работе. Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
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В Екатеринбурге мать в квартире убила троих детей
26 декабря 2022
26 декабря 2022