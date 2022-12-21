Черному риелтору в Екатеринбурге вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор черному риелтору по уголовному делу о принуждении к продаже квартир и умышленном повреждении имущества.По версии следствия, с октября 2006 года по февраль 2015 года братья Олег и Виталий Жигаревы неоднократно приобретали доли в праве собственности в квартирах в Екатеринбурге и Березовском. Затем они создавали соседям по квартирам невыносимые условия проживания, повреждали и уничтожали имущество, а также угрожали убийством. Так злоумышленники вынуждали собственников квартир продавать свои доли на невыгодных для них условиях, по заниженной стоимости.Например, в 2013 году Виталий Жигарев вместе с братом демонтировал в квартире входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета, разливал по квартире жидкости с запахом керосина, уничтожал вещи соседа и электроприборы, повредил мебель и межкомнатную дверь, уничтожил замки и вырезал электропроводку. Также он угрожал соседу убийством и причинением вреда здоровью. Все это делалось, чтобы принудить соседа продать свою долю в квартире.Всего от действий братьев Жигаревых пострадал 21 человек. После возбуждения уголовного дела Виталий Жигарев скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск в 2015 году. В марте этого года его задержали в другом регионе и заключили под стражу.Мужчина не признал свою вину. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Виталию Жигареву наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.В пресс-службе свердловской прокуратуры отметили, что в июне 2016 года брата осужденного – Олега Жигарева – приговорили к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.