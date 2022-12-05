В Свердловской области охотник случайно застрелил своего знакомого

«Сыщики уголовного розыска установили, что выстрел был произведен в 30 км от деревни Усть-Югуш, где два мужчины на снегоходах охотились. Роковой выстрел был сделан из карабина «СКС» калибра 7.62 мм. Разрешение на охоту у граждан имелось», – добавили в ГУ МВД Росси по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артинском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти человека, которого случайно застрелил охотник, перепутав его с лосем. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, днем 10 декабря подозреваемый находился на охоте вместе со своим знакомым. Он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону леса, где, как ему казалось находился лось. Однако от выстрела пострадал напарник подозреваемого.От полученного ранения потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время.Артинским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).