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В Асбесте вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте вынесли приговор двум жителям Челябинска за мошенничество на 1,5 миллиона рублей. Они обманывали пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП».
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, двое челябинцев в составе преступной группе похищали деньги пенсионеров, проживающих в Свердловской области. Их неустановленные сообщники, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщали по телефону пожилым гражданам, что их родственники или знакомые виновны в ДТП.
Злоумышленники говорили, что за непривлечение родственников к уголовной ответственности и якобы на лечение пострадавших в ДТП необходимо передать деньги. Два жителя Челябинска были курьерами, они получали средства от потерпевших и зачисляли их на банковские счета преступной группы, оставляя часть средств себе.
Всего ущерб был причинен пяти пожилым гражданам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Мужчин задержали в Асбесте.
Асбестовский городской суд назначил виновным наказание от 3 лет 10 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, двое челябинцев в составе преступной группе похищали деньги пенсионеров, проживающих в Свердловской области. Их неустановленные сообщники, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщали по телефону пожилым гражданам, что их родственники или знакомые виновны в ДТП.
Злоумышленники говорили, что за непривлечение родственников к уголовной ответственности и якобы на лечение пострадавших в ДТП необходимо передать деньги. Два жителя Челябинска были курьерами, они получали средства от потерпевших и зачисляли их на банковские счета преступной группы, оставляя часть средств себе.
Всего ущерб был причинен пяти пожилым гражданам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Мужчин задержали в Асбесте.
Асбестовский городской суд назначил виновным наказание от 3 лет 10 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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