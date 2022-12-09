В Асбесте вынесли приговор двум мошенникам из Челябинска

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Асбесте вынесли приговор двум жителям Челябинска за мошенничество на 1,5 миллиона рублей. Они обманывали пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП».Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, двое челябинцев в составе преступной группе похищали деньги пенсионеров, проживающих в Свердловской области. Их неустановленные сообщники, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщали по телефону пожилым гражданам, что их родственники или знакомые виновны в ДТП.Злоумышленники говорили, что за непривлечение родственников к уголовной ответственности и якобы на лечение пострадавших в ДТП необходимо передать деньги. Два жителя Челябинска были курьерами, они получали средства от потерпевших и зачисляли их на банковские счета преступной группы, оставляя часть средств себе.Всего ущерб был причинен пяти пожилым гражданам на сумму более 1,5 миллиона рублей. Мужчин задержали в Асбесте.Асбестовский городской суд назначил виновным наказание от 3 лет 10 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.