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Фельдшера осудят в Кировграде за мелкое взятничество и служебный подлог
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Кировграде в суд направлено уголовное дело в отношении фельдшера городской больницы. Он обвиняется в служебном подлоге и получении мелкой взятки за оформление и выдачу поддельного больничного.
По версии следствия, к фельдшеру горбольницы Верхнего Тагила в прошлом году обратился местный житель с просьбой об оформлении и выдаче фиктивного листка освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности с 15 по 29 декабря 2021 года, чтобы предоставить документ по месту своей службы. Обвиняемый согласился сделать фиктивный листок за взятку в размере трех тысяч рублей.
Мужчина внес в бланк карты вызова фельдшера кабинета неотложной помощи заведомо ложные сведения об обращении жителя Верхнего Тагила за медицинской помощью, проведении медосмотра, установлении ему диагноза, назначенном лечении и выданном листке нетрудоспособности, которую приобщил к амбулаторной карте пациента.
Помимо этого, обвиняемый внес в листок освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности ложную информацию о диагнозе, режиме лечения, периоде освобождения от работы. После получения взятки он выдал мужчине поддельный листок освобождения от служебных обязанностей.
Свою вину фельдшер не признал. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Кировградского судебного района.
По версии следствия, к фельдшеру горбольницы Верхнего Тагила в прошлом году обратился местный житель с просьбой об оформлении и выдаче фиктивного листка освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности с 15 по 29 декабря 2021 года, чтобы предоставить документ по месту своей службы. Обвиняемый согласился сделать фиктивный листок за взятку в размере трех тысяч рублей.
Мужчина внес в бланк карты вызова фельдшера кабинета неотложной помощи заведомо ложные сведения об обращении жителя Верхнего Тагила за медицинской помощью, проведении медосмотра, установлении ему диагноза, назначенном лечении и выданном листке нетрудоспособности, которую приобщил к амбулаторной карте пациента.
Помимо этого, обвиняемый внес в листок освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности ложную информацию о диагнозе, режиме лечения, периоде освобождения от работы. После получения взятки он выдал мужчине поддельный листок освобождения от служебных обязанностей.
Свою вину фельдшер не признал. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Кировградского судебного района.
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