В Кировграде будут судить обвиняемого в обороте наркотиков

«Тем самым мужчина легализовал полученные им в результате преступной деятельности денежные средства», – объяснили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Кировградский городской суд передали уголовное дело 38-летнего жителя Первоуральска. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, мужчина через тайники получал уже расфасованные наркотики, после чего делал «закладки» для сбыта потенциальным покупателям.Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, оплату за свою работу обвиняемый получал через банковскую карту супруги. Отмечается, что женщина находилась в заблуждении. Обвиняемый убедил её в правомерности действий, в результате чего 22 августа 2022 года женщина перевела часть поступивших ей средств на счёт третьего лица, банковская карта которого была в пользовании супруга.На следующий день, 23 августа, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Вину мужчина признал частично.