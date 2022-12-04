Возрастное ограничение 18+
В Кировграде будут судить обвиняемого в обороте наркотиков
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировградский городской суд передали уголовное дело 38-летнего жителя Первоуральска. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, мужчина через тайники получал уже расфасованные наркотики, после чего делал «закладки» для сбыта потенциальным покупателям.
Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, оплату за свою работу обвиняемый получал через банковскую карту супруги. Отмечается, что женщина находилась в заблуждении. Обвиняемый убедил её в правомерности действий, в результате чего 22 августа 2022 года женщина перевела часть поступивших ей средств на счёт третьего лица, банковская карта которого была в пользовании супруга.
На следующий день, 23 августа, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Вину мужчина признал частично.
Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, оплату за свою работу обвиняемый получал через банковскую карту супруги. Отмечается, что женщина находилась в заблуждении. Обвиняемый убедил её в правомерности действий, в результате чего 22 августа 2022 года женщина перевела часть поступивших ей средств на счёт третьего лица, банковская карта которого была в пользовании супруга.
«Тем самым мужчина легализовал полученные им в результате преступной деятельности денежные средства», – объяснили в ведомстве.
На следующий день, 23 августа, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции. Вину мужчина признал частично.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге наркокурьера приговорили к 10,5 годам колонии
04 декабря 2022
04 декабря 2022
В уральской столице задержали пару наркозакладчиков
10 декабря 2022
10 декабря 2022
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022