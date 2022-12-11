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В уральской столице на Эльмаше ограбили продуктовый магазин
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге на Краснофлотцев, 1г неизвестные ограбили продуктовый магазин. Произошедшее засняли на камеру подростки, наблюдавшие за событиями из окна дома напротив.
Видео было опубликовано телеграм-каналом «Безумный Екб». В УМВД по Екатеринбургу информацию о незаконном проникновении в магазин также подтвердили.
Видео было опубликовано телеграм-каналом «Безумный Екб». В УМВД по Екатеринбургу информацию о незаконном проникновении в магазин также подтвердили.
«Сообщение поступило в отдел полиции №14. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию», – сообщили в пресс-группе.
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