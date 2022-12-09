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Участников перестрелки на ВИЗе в Екатеринбурге арестовали на 14 суток
Криминал
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге участников перестрелки на улице Татищева в Екатеринбурге наказали по административной статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах.
Напомним, что утром 7 декабря на ВИЗе два бизнесмена «не поделили» место для павильона по продаже салютов. Спор перерос в перестрелку, в результате которой из травматического пистолета был ранен 19-летний молодой человек. Пострадавшего госпитализировали.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», двух участников потасовки арестовали на 14 суток по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
Ранее мы писали, что также возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемым по делу проходит один человек.
Напомним, что утром 7 декабря на ВИЗе два бизнесмена «не поделили» место для павильона по продаже салютов. Спор перерос в перестрелку, в результате которой из травматического пистолета был ранен 19-летний молодой человек. Пострадавшего госпитализировали.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», двух участников потасовки арестовали на 14 суток по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
Ранее мы писали, что также возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемым по делу проходит один человек.
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