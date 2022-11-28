Подозреваемого в незаконной продаже алкоголя задержали в Новоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новоуральске задержали мужчину, находящегося в розыске по подозрению в незаконном предпринимательстве. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Вчера в отдел вневедомственной охраны Новоуральска поступила ориентировка о розыске мужчины 1975 года рождения, который скрывался от правоохранителей. Во время патрулирования сотрудники обнаружили на улице Ленина мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым.Информация о задержанном подтвердилась в ходе проверки по базам данных. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу алкоголя. Он решил уйти от ответственности, и сотрудники городского отдела федеральной службы судебных приставов объявили его в розыск.Росгвардейцы передали задержанного «бизнесмена» инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.