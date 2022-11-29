В Екатеринбурге осудят мужчину, столкнувшего 11-летнего сына с балкона

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который избил супругу и столкнул 11-летнего сына с балкона в доме на улице Дагестанской. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По данным следствия, в ночь на 18 июня обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в комнате общежития спровоцировал конфликт с супругой, собиравшейся на работу, а затем стал избивать ее. Он вооружился табуретом, но не успел им ударить, так как за маму заступился 11-летний сын.Затем обвиняемый взял нож и ударил им по лицу супруги. Тогда мальчик нанес удар отцу ножом, что позволило женщине выбежать из комнаты на улицу и позвать кого-нибудь на помощь.В этот момент обвиняемый переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на общий балкон. Однако его настиг отец и ударил сына в область туловища, от чего ребенок упал с высоты не менее пяти метров.Мальчика с сочетанной травмой головы, туловища и конечностей доставили в ДГКБ №9. Врачам удалось спасти его жизнь.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что 42-летний мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путём, а также угрозу убийством. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.