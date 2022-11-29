Глава СК заинтересовался случаем в детском саду в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе процессуальной проверки в детском саду в Екатеринбурге, где воспитательница ударила ребенка.
Ранее мы писали, что в одном из частных детсадов уральской столицы воспитательница ударила рукой двухлетнюю девочку.
СУ СКР по Свердловской области проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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