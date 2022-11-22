Подозреваемый по уголовному делу в Екатеринбурге ограбил консьержку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который подозревается в краже телефона у консьержки. Также он проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью.Как сообщили «Вечерним ведомостям в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, в одной из квартир дома на улице Крылова подрались граждане. На место прибыли стражи порядка. К ним обратилась 63-летняя женщина, работающая вахтером в подъезде дома. Она рассказала, что в квартире произошел конфликт, после которого из помещения вышел мужчина. Он спустился на первый этаж, ударил консьержку в лицо, выхватил у нее телефон и убежал на улицу.Сотрудники Росгвардии установили приметы и личность нападавшего. Им оказался местный житель. Он ограбил консьержку после ссоры с матерью.Во время патрулирования близлежащих улиц росгвардейцы обнаружили возле ломбарда на Крауля мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он подтвердил, что похищенный телефон хотел продать.Отмечается, что задержанный 42-летний мужчина также проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Его доставили в дежурную часть полиции. От потерпевшей поступило заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.