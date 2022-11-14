Празднование дня рождения нижнетагилец отметил убийством сожительницы

20.28 Среда, 23 ноября 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев


Убийством закончилось празднование дня рождения в Нижнем Тагиле. Мужчина, отмечавший своё 44-летие, «на радостях» зарезал сожительницу.

Кровавая вечеринка состоялась во вторник, 22-го ноября в квартире жилого дома на улице Энтузиастов. Между именинником и его подругой завязалась ссора (есть информация, что на почве ревности). Словами мужчина не ограничился и в качестве веского аргумента использовал нож, которым ударил сожительницу в грудь. Женщина скончалась на месте.

В полицию о преступлении сообщили родственники убитой. После задержания виновник не только торжества, но и убийства признался в содеянном. Судя по состоянию тела женщины перед тем, как взяться за нож, он ещё и избивал свою жертву.

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых обнародовал «послужной» список задержанного. Оказалось, что он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, за неуплату средств за содержание детей. Теперь список пополнится сроком за убийство.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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