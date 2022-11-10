В Екатеринбурге будут судить обвиняемых в вымогательствах 13 человек

«По версии следствия, у 27-летнего обвиняемого, в период с мая по июнь 2020 года возник преступный умысел на совершение вымогательств под угрозой применения насилия, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Октябрьском районном суде Екатеринбурге будут судить группу людей из 10 мужчин и 3 девушек. Известно, что среди них также есть несовершеннолетние. Их подозревают в вымогательствах, пособничестве. Также несколько человек привлечено за склонение несовершеннолетних к распитию алкоголя.Сообщается, что девушки регистрировались на интернет-сайтах знакомств, на которых они знакомились и общались с мужчинами, которым они в определённый момент сообщали о намерении вступить в половую связь. При этом знакомившимся с девушками мужчинам было известно о юном возрасте собеседниц.Далее девушки приглашали мужчин к себе в гости, где их уже ждали другие члены группы. Там они оказывали на них психологическое давление, обвиняя в попытке совершения преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней. Они также производили видеосъёмку потерпевших или имитировали её производство, а затем требовали отдать им деньги под угрозой применения насилия и распространения сведений, которые позорили потерпевших