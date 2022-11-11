В столице Урала задержали подозреваемого в грабеже 62-летней женщины

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к поиску похищенного имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города», – заявили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже 62-летней местной жительницы. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на улице Восточной. Со слов потерпевшей неизвестный отобрал у неё телефон и скрылся во дворах.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, задержанный дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что похищенное устройство успел сбыть скупщикам за вознаграждение. Ущерб составил 16 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже.