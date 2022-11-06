В Тавде сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего угонщика автомобиля

«Женщин, сидевших в автомобиле, угонщик решил подвезти, но дамы от столь щедрого предложения отказались, попросили остановить машину, и вышли. При этом угонщик потребовал от них оплату проезда, но получил отказ», – рассказали в «Патрульном участке».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В начале месяца, 4 ноября, рано утром в Тавде у водителя «Renault Logan», работавшего таксистом, угнали автомобиль. Тогда он попросил проезжавшего мимо мужчину отвезти его на базу службы такси, откуда он уже позвонил в полицию. Спустя 2 минуты после сообщения об угоне полицейские обнаружили нужный автомобиль.Как сообщают в сообществе медиапроекта «Патрульный участок» ГУ МВД России по Свердловской области, для задержания угонщика потребовалось участие двух нарядов ДПС. В какой-то момент ему было некуда деваться и он, выскочив из салона угнанного автомобиля, попытался убежать, но его догнали.Задержанным оказался молодой человек 2001 года рождения, ранее судимый за преступления имущественного характера. Освидетельствование на состояние опьянение показало результат – 0,828 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сейчас он находится под арестом.Как рассказал владелец «Renault», после приезда к месту вызову, к нему сели три женщины. Однако, как только автомобиль двинулся с места, неизвестный мужчина открыл переднюю пассажирскую дверь и попытался сесть одной из пассажирок на колени. Тогда таксист вышел из машины, не заглушив её, и спросил у неизвестного, что он делает.