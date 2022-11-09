В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Екатеринбурге
Криминал
Скрин из видео: пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта в одном из административных зданий города. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.
«Являясь сторонником организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», – говорится в сообщении ведомства.
Там также рассказали, что по месту жительства у подозреваемого были найдены пять самодельных зажигательных устройств. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.
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