Подозреваемого в педофилии мужчину разыскивают в Каменске-Уральском



Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском разыскивают 41-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».В ориентировке, которую опубликовал паблик, сообщается, что Алексей Сергеевич Харибутов, проживающий на улице Механизаторов, разыскивается за совершение преступления по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ранее мужчина был неоднократно судим.Как сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник, жертвой стала девушка-подросток.Согласно ориентировке, разыскиваемый может находиться на станции УАЗ или улице Железнодорожной. Информацию о местонахождении мужчины просят сообщать по телефону 02 или +7 (343) 934-80-90.