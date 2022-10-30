Магазинные кражи в Верхней Пышме и Екатеринбурге попали на видео

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всё шире расходится по соцсетям видео из обувного магазина, расположенного в Верхней Пышме. Оно снято камерой видеонаблюдения и запечатлело момент кражи денег у молодой покупательницы.Преступление было совершенно ещё 29-го октября. Девушка хотела купить себе новую обувь на зиму, но пока рассматривала варианты, пока примеряла понравившиеся сапожки, её обокрали. Злоумышленники (по подозрению потерпевшей — две незнакомые женщины) внимательно следили за своей жертвой, а когда та отвлеклась, вынули из её сумки 9 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. Лишившаяся денег уралочка написала заявление в полицию.А пока ролик с преступлением набирает просмотры и выходит за пределы городов свердловской области, в Интернете появился ещё один. На нём происходит кража магазинного имущества и дело происходит в Екатеринбурге: молодой юноша при посещении бутика набрал себе несколько пар модных штанов и покинул торговую точку, не расплатившись. Воришку ищут и с большой долей вероятности найдут: в отличие от пышминских воровок он не догадался не светить физиономией в камеру.