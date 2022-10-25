В аэропорту Кольцово задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 24 октября в аэропорту Иркутска 30-летний мужчина похитил сотовый телефон и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.
Мужчину задержали транспортные полицейские в аэропорту Екатеринбурга. Похищенный телефон изъяли.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 24 октября в аэропорту Иркутска 30-летний мужчина похитил сотовый телефон и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.
Мужчину задержали транспортные полицейские в аэропорту Екатеринбурга. Похищенный телефон изъяли.
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