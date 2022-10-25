В аэропорту Кольцово задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 24 октября в аэропорту Иркутска 30-летний мужчина похитил сотовый телефон и сбежал. Его объявили в федеральный розыск. Сумма причиненного ущерба составила 90 тысяч рублей.Мужчину задержали транспортные полицейские в аэропорту Екатеринбурга. Похищенный телефон изъяли.