Житель Нижнего Тагила выращивал «нарко-растения» в овощной яме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Против 28-летнего жителя Нижнего Тагила завели сразу несколько уголовных дел. Среди прочих его преступлений есть такое неординарное, как выращивание наркосодержащих растений в овощной яме арендованного гаража.Несмотря на довольно молодой возраст, «огородник» имеет богатую криминальную биографию. Он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Теперь в его послужной список добавятся незаконное хранение наркотических средств и угоны мотоциклов. Похищенное им имущество было обнаружено при обыске там же, в арендованном гараже. Здесь же рецидивист держал кальян, курительные смеси, табак.Раскрыть преступления тагильчанина сумели совместными усилиями сотрудники уголовного розыска и полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».