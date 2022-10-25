Житель Нижнего Тагила выращивал «нарко-растения» в овощной яме
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Против 28-летнего жителя Нижнего Тагила завели сразу несколько уголовных дел. Среди прочих его преступлений есть такое неординарное, как выращивание наркосодержащих растений в овощной яме арендованного гаража.
Несмотря на довольно молодой возраст, «огородник» имеет богатую криминальную биографию. Он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Теперь в его послужной список добавятся незаконное хранение наркотических средств и угоны мотоциклов. Похищенное им имущество было обнаружено при обыске там же, в арендованном гараже. Здесь же рецидивист держал кальян, курительные смеси, табак.
Раскрыть преступления тагильчанина сумели совместными усилиями сотрудники уголовного розыска и полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Несмотря на довольно молодой возраст, «огородник» имеет богатую криминальную биографию. Он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Теперь в его послужной список добавятся незаконное хранение наркотических средств и угоны мотоциклов. Похищенное им имущество было обнаружено при обыске там же, в арендованном гараже. Здесь же рецидивист держал кальян, курительные смеси, табак.
Раскрыть преступления тагильчанина сумели совместными усилиями сотрудники уголовного розыска и полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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