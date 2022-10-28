В Ивделе ищут убийц породистой собаки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Гидролизном микрорайоне Ивделя неизвестные застрели собаку породы лайка. Чуя находилась на территории частного дома, так что агрессивным поведением и самообороной убийство животного оправдать не получится.Последним днём жизни молодой, всего лишь 8-месячной собаки стало воскресенье, 30-ое октября. Хозяева дома обнаружили своего питомца бездыханным в первой половине дня, поэтому считают, что убийство произошло либо ночью, либо ранним утром. Стрелявший попал в правый бок животного. Предположительно стреляли из мелкокалиберной винтовки. Точнее вид оружия определит экспертиза — Чую отвезли на вскрытие, — сообщает городское сообщество «Подслушано Ивдель News».Хозяин лайки написал заявление в полицию. Сам он грешит на соседей, но не хочет быть голословным и ищет любую информацию об убийцах собаки. Он просит обладателей каких-либо сведений, которые могут помочь обличить живодёров, обращаться по номеру телефона +79089280663.