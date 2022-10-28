Задержанного зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца зампрокурора этого же района Илью Загайнова. Об этом сообщили источники «Вечерних ведомостей».
Ранее мы писали о задержании зампрокурора Загайнова в момент, когда он вытаскивал из банковской ячейки 2,5 млн рублей. Его подозревают в получении взятки за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Позже информацию о задержании Загайнова официально подтвердили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и областного СК.
Загайнов помещен в СИЗО на два месяца.
Ранее мы писали о задержании зампрокурора Загайнова в момент, когда он вытаскивал из банковской ячейки 2,5 млн рублей. Его подозревают в получении взятки за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Позже информацию о задержании Загайнова официально подтвердили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и областного СК.
Загайнов помещен в СИЗО на два месяца.
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