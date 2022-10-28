Прокуратура подтвердила задержание зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура подтвердила факт задержания в Екатеринбурге заместителя прокурора Ленинского района города.
Ранее мы писали, что зампрокурора задержали днем 27 октября в столице Урала по подозрению в получении взятки за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, проводились органами ФСБ России, СУ СК России по Свердловской области при содействии прокуратуры региона.
Ранее мы писали, что зампрокурора задержали днем 27 октября в столице Урала по подозрению в получении взятки за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, проводились органами ФСБ России, СУ СК России по Свердловской области при содействии прокуратуры региона.
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