Убившего отца екатеринбуржца могут отправить на принудительное лечение
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мужчину, убившего своего отца, могут отправить на принудительное лечение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В начале июля этого года мужчина с отцом поссорились в квартире в одном из домов на улице Белинского. В ходе конфликта сын вооружился ножом и нанес отцу удары в поясничную и грудную области. Потерпевший скончался от полученных травм.
Материалы уголовного дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
В начале июля этого года мужчина с отцом поссорились в квартире в одном из домов на улице Белинского. В ходе конфликта сын вооружился ножом и нанес отцу удары в поясничную и грудную области. Потерпевший скончался от полученных травм.
– Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – отметили в прокуратуре.
Материалы уголовного дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.
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