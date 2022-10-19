Убившего отца екатеринбуржца могут отправить на принудительное лечение

– Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мужчину, убившего своего отца, могут отправить на принудительное лечение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В начале июля этого года мужчина с отцом поссорились в квартире в одном из домов на улице Белинского. В ходе конфликта сын вооружился ножом и нанес отцу удары в поясничную и грудную области. Потерпевший скончался от полученных травм.Материалы уголовного дела направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.