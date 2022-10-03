В Горноуральском трое мужчин пытались взорвать банкомат
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В поселке Горноуральский задержали трех местных жителей. Они подозреваются в покушении на кражу денег из банкомата путем его подрыва с помощью газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Информация о происшествии поступила от службы безопасности магазина «Магнит» в Горноуральском. Ночью преступники с медицинскими масками на лице, взломав дверь магазина, проникли внутрь и попытались украсть более одного миллиона рублей из банкомата.
Злоумышленники взяли с собой большой баллон с пропаном и подготовили банкомат для подрыва, но газ так и не взорвался. Сработавшая охранная сигнализация заставила грабителей спешно покинуть место преступления, оставив вещественные доказательства, которые помогли сотрудникам полиции выйти на их след.
В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллеги из ОП №21 Нижнего Тагила. Злоумышленников задержали по месту их жительства в Среднеуральске. Подозреваемыми оказались три Олега, 1978 и 1993 годов рождения, которые работали на стройке в Екатеринбурге. Один из них зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое остальных — в Реже. Все члены группы ранее были судимы. Они освободились из исправительных колонн №54 Новой Ляли и №19 Тавды в 2008 и 2011 годах.
За покушение на кражу возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.158 УК РФ), которое предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. На данный момент сыщики проверяют преступников на причастность к другим преступлениям, которые были совершенны в Свердловской области и в других регионах страны за последние годы.
Информация о происшествии поступила от службы безопасности магазина «Магнит» в Горноуральском. Ночью преступники с медицинскими масками на лице, взломав дверь магазина, проникли внутрь и попытались украсть более одного миллиона рублей из банкомата.
Злоумышленники взяли с собой большой баллон с пропаном и подготовили банкомат для подрыва, но газ так и не взорвался. Сработавшая охранная сигнализация заставила грабителей спешно покинуть место преступления, оставив вещественные доказательства, которые помогли сотрудникам полиции выйти на их след.
В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллеги из ОП №21 Нижнего Тагила. Злоумышленников задержали по месту их жительства в Среднеуральске. Подозреваемыми оказались три Олега, 1978 и 1993 годов рождения, которые работали на стройке в Екатеринбурге. Один из них зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое остальных — в Реже. Все члены группы ранее были судимы. Они освободились из исправительных колонн №54 Новой Ляли и №19 Тавды в 2008 и 2011 годах.
За покушение на кражу возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.158 УК РФ), которое предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. На данный момент сыщики проверяют преступников на причастность к другим преступлениям, которые были совершенны в Свердловской области и в других регионах страны за последние годы.
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