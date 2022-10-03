В Горноуральском трое мужчин пытались взорвать банкомат

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В поселке Горноуральский задержали трех местных жителей. Они подозреваются в покушении на кражу денег из банкомата путем его подрыва с помощью газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.Информация о происшествии поступила от службы безопасности магазина «Магнит» в Горноуральском. Ночью преступники с медицинскими масками на лице, взломав дверь магазина, проникли внутрь и попытались украсть более одного миллиона рублей из банкомата.Злоумышленники взяли с собой большой баллон с пропаном и подготовили банкомат для подрыва, но газ так и не взорвался. Сработавшая охранная сигнализация заставила грабителей спешно покинуть место преступления, оставив вещественные доказательства, которые помогли сотрудникам полиции выйти на их след.В задержании мужчин участвовали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и их коллеги из ОП №21 Нижнего Тагила. Злоумышленников задержали по месту их жительства в Среднеуральске. Подозреваемыми оказались три Олега, 1978 и 1993 годов рождения, которые работали на стройке в Екатеринбурге. Один из них зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое остальных — в Реже. Все члены группы ранее были судимы. Они освободились из исправительных колонн №54 Новой Ляли и №19 Тавды в 2008 и 2011 годах.За покушение на кражу возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.158 УК РФ), которое предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. На данный момент сыщики проверяют преступников на причастность к другим преступлениям, которые были совершенны в Свердловской области и в других регионах страны за последние годы.