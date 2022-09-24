При попытках продать пальто жительница Первоуральска лишилась денег на карте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Люди продают личные вещи в расчёте на получение прибыли. Но после попытки продать пальто одна из жительниц Первоуральска стала беднее, а не богаче. Зато обогатились потенциальные «покупатели».По объявлению о продаже пальто владелице оного написала некая дама, якобы заинтересовавшаяся Б/У-шным товаром. Она предложила во избежание каких-либо неприятностей сделку о купле-продаже провести через онлайн-услугой «Безопасная сделка». Для этого продавщица должна была зайти на сайт и оставить там подробные данные о своей банковской карты, включая и CVV-код. Надо ли говорить, что после введения номера и кода карты с неё были списаны все имевшиеся на тот момент денежные средства? К счастью, не такие уж большие — 3500 рублей, по данным телеграм-канала «Патрульный участок». Но и это на полторы тысячи «жирнее», чем надеялась выгадать с продажи пальто жертва мошенницы.По данному факту в полиции завели уголовное дело. Мы же лишний раз напомним, что данные банковских карт не стоит вводить на каких-то сомнительных сайтах. И тем более, нельзя делиться 3-значным кодом, расположенным на обратной стороне карты.