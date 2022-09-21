Полиция Нижнего Тагила подозревает в краже кошелька пенсионерку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пенсионерку. Пожилую женщину подозревают в краже кошелька, в котором, по словам его хозяйки, находилась 41 тысяча рублей.Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», к ним обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о похищении кошелька. Она рассказала, что нечаянно оставила кошелёк на кассе, когда ходила в магазин. Заявительница объяснила, что почти сразу вспомнила, что не забрала кошелёк, и вернулась, но к тому моменту его уже забрали.Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские заметили пенсионерку, которая стояла в очереди за потерпевший, и после того, как та ушла, подозреваемая забрала кошелёк себе. Сейчас её разыскивают.«Всех, кто опознал данную женщину или располагает какой-либо информацией об ее местонахождении, просят обратиться в отдел полиции №16 по телефону (3435) 97-64-02», – говорится в сообщении полиции.