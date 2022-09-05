Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Челябинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, мужчина обманул 27 человек на сумму более 1,2 миллиона рублей.Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбуржец, работая продавцом в компании сотовой связи, предлагал покупателям приобрести отсутствующие на тот момент в торговом павильоне товары со склада по ценам ниже рыночных либо со значительными скидками или подарками.Также утверждается, что обвиняемый занимал у ряда граждан деньги, якобы для погашения задолженностей, и потом не возвращал их. Помимо этого, он принимал мобильные телефоны якобы для ремонта, но не занимался им.«Всего в период с мая 2020 года по январь 2022 года обвиняемый похитил денежные средства 27 граждан, причинив им ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.