Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Челябинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, мужчина обманул 27 человек на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбуржец, работая продавцом в компании сотовой связи, предлагал покупателям приобрести отсутствующие на тот момент в торговом павильоне товары со склада по ценам ниже рыночных либо со значительными скидками или подарками.
Также утверждается, что обвиняемый занимал у ряда граждан деньги, якобы для погашения задолженностей, и потом не возвращал их. Помимо этого, он принимал мобильные телефоны якобы для ремонта, но не занимался им.
«Всего в период с мая 2020 года по январь 2022 года обвиняемый похитил денежные средства 27 граждан, причинив им ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, екатеринбуржец, работая продавцом в компании сотовой связи, предлагал покупателям приобрести отсутствующие на тот момент в торговом павильоне товары со склада по ценам ниже рыночных либо со значительными скидками или подарками.
Также утверждается, что обвиняемый занимал у ряда граждан деньги, якобы для погашения задолженностей, и потом не возвращал их. Помимо этого, он принимал мобильные телефоны якобы для ремонта, но не занимался им.
«Всего в период с мая 2020 года по январь 2022 года обвиняемый похитил денежные средства 27 граждан, причинив им ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».