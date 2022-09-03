В Екатеринбурге курьер мошенников похитил у пенсионерки 300 тысяч
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в хищении 300 тысяч у 87-летней жительницы Екатеринбурга, которые пожилая женщина 12 лет откладывала на похороны. Об этом сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России.
Задержанный выполнял роль «курьера» в мошеннической схеме «родственник попал в аварию». Он признал свою вину и рассказал, что поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислил основную часть похищенного.
Теперь в отношении него расследуется уголовное дело по статье о «Мошенничестве».
Задержанный выполнял роль «курьера» в мошеннической схеме «родственник попал в аварию». Он признал свою вину и рассказал, что поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислил основную часть похищенного.
Теперь в отношении него расследуется уголовное дело по статье о «Мошенничестве».
«Полиция предупреждает граждан, которые ради легких денег готовы участвовать в противоправных действиях, об уголовной ответственности за подобные деяния. Правоохранители также советуют задуматься: стоят ли заработанные несколько десятков тысяч рублей нескольких лет, проведенных в местах лишения свободы», – сказали в пресс-группе.
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